EUA darão garantias de crédito de US$ 1 bi à Ucrânia O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, disse nesta quarta-feira que o país planeja oferecer à Ucrânia US$ 1 bilhão em garantias de crédito e avaliará outras alternativas de assistência direta. Em conversa com repórteres no Departamento de Estado, Kerry afirmou que é "urgente avançar" na assistência à Ucrânia após a deposição do presidente Viktor Yanukovich, que era apoiado pela Rússia.