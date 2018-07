EUA decidem interromper entrega de caças ao Egito

WASHINGTON - O governo dos EUA anunciou nesta quarta-feira, 24, que decidiu interromper a entrega de quatro caças F-16 ao Egito por tempo indeterminado devido à "situação atual" no país africano.

"Dada a situação atual no Egito, nós não acreditamos ser apropriado ir em frente, neste momento, com a entrega dos F-16s", disse o porta-voz do Pentágono, George Little, a repórteres, acrescentando que a decisão do presidente Barack Obama foi tomada com a concordância unânime de sua equipe de segurança nacional.

Houve uma escalada da violência no Egito desde que os militares deram um golpe de Estad e destituíram o primeiro presidente democraticamente eleito do país, Mohamed Morsi.

Os EUA ainda não tomaram nenhuma decisão com relação à manutenção ou não da ajuda anual de US$ 1,3 bilhão às Forças Armadas do Egito./ AP e REUTERS