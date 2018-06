EUA declaram apoio total ao presidente do Iraque

A porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, disse ainda que os EUA rejeitam quaisquer esforços de coerção ou manipulação no processo de escolha do novo premiê iraquiano.

Al-Maliki, cuja coalizão ganhou a maioria dos assentos nas eleições de abril, está acusando o novo presidente de negligência para nomear um primeiro-ministro do maior bloco parlamentar do país até o prazo deste domingo. Ele disse que o presidente violou a constituição "pelo bem de objetivos políticos".

O premiê fez essa polêmica declaração em um discurso surpresa na noite de domingo, lançando o governo a uma crise política, no momento em que este enfrenta o avanço de militantes do grupo Estado Islâmico (anteriormente chamado de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, EIIL).

Psaki declarou também que os EUA apoiam o processo para escolha de um primeiro-ministro "através da construção de um consenso nacional". Fonte: Associated Press.