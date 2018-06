EUA: Déficit comercial sobe a US$ 42,3 bi em fevereiro

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam um déficit comercial menor em fevereiro, de US$ 38,6 bilhões.

As exportações caíram 1,1% em fevereiro ante janeiro, a US$ 190,43 bilhões, enquanto as importações subiram 0,4%, a US$ 232,73 bilhões. Desconsiderando-se o efeito dos preços mais altos do petróleo e de outros produtos, as importações tiveram ligeira queda.

Em fevereiro, as importações de bens de capital, suprimentos industriais e derivados de petróleo recuaram. As compras externas de petróleo caíram a US$ 19,5 bilhões, o menor nível desde o fim de 2010.

Em relação às exportações, as vendas dos EUA para a União Europeia caíram 2,5% em fevereiro ante janeiro, enquanto as vendas para a China tiveram queda de 4,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.