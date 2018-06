EUA: déficit soma US$ 413,26 bi na metade do ano fiscal

Os impostos mais altos e a estável expansão da economia ajudaram a impulsionar a receita nos últimos meses. O déficit dos EUA vem caindo fortemente nos últimos anos e o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) estima que ele totalizará US$ 514 bilhões neste ano fiscal, que termina em 30 de setembro. Esse seria o menor nível desde 2008. Em 2009, o déficit orçamentário alcançou o pico de US$ 1,4 trilhão.

O relatório do Tesouro americano mostrou que a receita federal aumentou 10% no período, para US$ 1,321 trilhão. Já os gastos caíram 4%, para US$ 1,734 trilhão.

Em março, o déficit foi de US$ 36,89 bilhões, 65% menor do que no mesmo mês do ano anterior, marcando o menor nível para o mês desde 2000, quando o déficit em março foi de US$ 35 bilhões. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um déficit maior em março, de US$ 50 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.