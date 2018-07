EUA definem 'número 1' para América Latina

A diplomata também já foi assessora do Departamento de Estado em questões como o combate ao tráfico internacional de drogas. Ela foi assessora da ex-secretária de Estado Madeleine Albright e trabalhou na transição entre o governo Bill Clinton e George W. Bush. A futura subsecretária é adepta das redes sociais. Ela tem mais de 18 mil seguidores no Twitter.

Ainda ontem, o presidente americano, Barack Obama, nomeou o comandante do Exército, general Martin Dempsey, como novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele substituirá o almirante Mike Mullen, que deixará o cargo em setembro. "Dempsey é um dos generais mais respeitados e experientes do país", disse Obama, que também indicou o almirante James Winnefield como vice-comandante do Estado-Maior e o general Ray Odierno para o lugar de Dempsey.

As nomeações precisam ser ratificadas pelo Senado. No final de abril, o presidente indicou o diretor da CIA, León Panneta, para o Pentágono, para o lugar de Robert Gates, e o general David Petraeus para a agência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.