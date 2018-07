EUA deixam Iraque até o fim do ano, diz agência Os EUA não pretendem manter tropas no Iraque após o fim do ano. Funcionários do governo americano, segundo a Associated Press, afirmam que a decisão encerrará os oito anos de envolvimento do país no front iraquiano. Se confirmada, a decisão acaba com meses de dúvida entre assessores do presidente Barack Obama sobre manter o prazo inicial de retirada, definido em 2008, ou entender a data. Ainda há dúvidas, entre eles, quanto a capacidade das forças de segurança locais e a instabilidade do país.