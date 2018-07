EUA: democratas têm maioria de 55 cadeiras no Senado Os democratas conseguiram ampliar sua vantagem sobre os republicanos no Senado dos Estados Unidos em dez cadeiras, após o senador independente Angus King, ex-governador do Maine, ter dito nesta quarta-feira que votará com a maioria governista. King foi eleito na semana passada para a vaga que era ocupada pela senadora republicana Olympia Snowe, uma centrista que se aposentou. Como o apoio de king, os democratas terão 55 cadeiras no Senado, ante 45 dos republicanos.