EUA demonstram forte apoio ao cessar-fogo em Gaza

A porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, pediu nesta segunda-feira que ambas as partes respeitem a pausa nas hostilidades, que já mataram cerca de 2 mil pessoas.

Israel e o Hamas aceitaram o cessar-fogo, que está marcado para começar às 2h de Brasília desta terça-feira (8h, no horário local).

Psaki disse que os Estados Unidos têm sido firmes em exigir um fim dos ataques de foguetes do Hamas e o fim do sofrimento para o povo de Gaza, causado pelos bombardeios de Israel. Ela elogiou também o governo do Egito, por seu papel na tentativa de conciliar as partes.

Psaki disse ainda que os Estados Unidos continuarão a trabalhar com outros países para tentar produzir uma solução pacífica duradoura. Fonte: Associated Press.