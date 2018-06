EUA denunciam opressão na Venezuela e pedem 'restauração da democracia'

NAÇÕES UNIDAS - Os Estados Unidos defenderam nesta quarta-feira, 17, nas Nações Unidas (ONU) a necessidade de trabalhar para que o governo venezuelano detenha a "violência e a opressão" e restaure "a democracia ao povo".

"Na Venezuela, estamos à margem de uma crise humanitária. Manifestantes pacíficos foram feridos, detidos e assassinados por seu próprio governo. Os remédios não estão disponíveis, falta material nos hospitais e está cada vez mais difícil encontrar comida", disse a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, em breve comunicado.

"Pelo bem dos venezuelanos, e pela segurança na região, devemos trabalhar juntos para assegurar que (o presidente Nicolás) Maduro detenha esta violência e opressão e restaure a democracia", defendeu.

A pedido dos EUA, o Conselho de Segurança da ONU abordará nesta quarta em um encontro a portas fechadas a situação na Venezuela pela primeira vez desde o início da atual crise no país.

Os membros do Conselho receberão um relatório sobre a situação elaborado pelo subsecretário geral para Assuntos Políticos das Nações Unidas, Miroslav Jenca, e terão um troca informal de opiniões, segundo fontes diplomáticas.

O Uruguai, que neste mês preside o órgão, não espera que da reunião saia nenhum resultado concreto, segundo disse aos jornalistas seu representante permanente adjunto, Luis Bermúdez.

Entre as questões que serão abordadas, segundo apontou, estará a de introduzir ou não o caso da Venezuela como um ponto regular na agenda do Conselho de Segurança. "É um tema que requer algumas outras discussões adicionais. Consultas entre os membros, informais especialmente", disse Bermúdez.

O embaixador britânico, Matthew Rycroft, assegurou que seu país respalda a iniciativa dos Estados Unidos, pois está "muito preocupado com a situação na Venezuela, com o impacto humanitário nos venezuelanos, com o crescente risco de fluxos migratórios e com a possibilidade de instabilidade regional".

Manifestantes opositores organizam diariamente protestos desde 1º de abril, furiosos contra as medidas que, segundo eles, fortalecem o poder do presidente Maduro. / EFE e AFP