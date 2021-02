EUA deportam para Alemanha ex-guarda de campo de concentração nazista de 95 anos

WASHINGTON - Um ex-guarda de um campo de concentração nazista de 95 anos que vivia nos Estados Unidos foi deportado para a Alemanha neste sábado, 20, informou o Departamento de Justiça americano. Ele vivia nos EUA desde 1959.

Friedrich Karl Berger foi deportado por ter sido guarda armado em um subcampo do campo de concentração Neuengamme, em 1945, como explicou o departamento e a agência de imigração e fiscalização alfandegária (ICE, na sigla em inglês). O alemão admitiu ter trabalhado no campo nazista. O caso foi investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA.

"A deportação de Berger demonstra o compromisso do Departamento de Justiça e das autoridades em garantir que os Estados Unidos não sejam um lugar seguro para aqueles que participaram de crimes nazistas contra a humanidade e de outros abusos aos direitos humanos", disse o secretário de Justiça interino, Monty Wilkinson.

Sua deportação foi determinada por um tribunal de imigração Memphis, Tennessee, Estado onde ele vivia, em fevereiro de 2020. Uma vez na Alemanha, não está claro se ele ainda será julgado porque os promotores retiraram o caso contra ele por falta de provas.

De acordo com um comunicado do ICE, Berger serviu no subcampo perto de Meppen, Alemanha, onde prisioneiros - russos, poloneses, holandeses, judeus e outros - foram mantidos em condições "atrozes" e "trabalhado até a exaustão e morte".

Berger admitiu que guardava prisioneiros para impedi-los de escapar. Ele também acompanhou os prisioneiros na retirada forçada do campo que resultou na morte de 70 deles. Ele afirmou, porém, que apenas seguia ordens.

O alemão admitiu ter servido como guarda por algumas semanas perto do fim da 2ª Guerra, mas disse que não observou nenhum abuso ou assassinato, informou a agência de notícias DPA./AFP e AP