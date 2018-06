EUA deportaram mais de 227 mil imigrantes ilegais no ano fiscal de 2015

WASHINGTON - As autoridades dos Estados Unidos deportaram 227.038 imigrantes ilegais no ano fiscal de 2015, que se encerrou em setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 22, pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS).

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) realizou 235.413 operações migratórias, entre as quais 227.038 eram de deportação e 8.375 retornos voluntários de imigrantes ilegais que preferiram voltar aos seus países de origem.

O número de deportações realizadas pelo ICE neste ano fiscal é menor do que no período anterior, quando 315.943 pessoas foram deportadas pela mesma agência.

Segundo o relatório, voltaram ao país de origem imigrantes ilegais procedentes de 181 países, em sua maioria do México (146.132), seguido por Guatemala (33.249), El Salvador (21.920), Honduras (20.309), República Dominicana (1.946), Equador (1.305) e Colômbia (1.154).

De acordo com os dados divulgados, 91% das 235.413 deportações ou retornos voluntários correspondem a indivíduos com antecedentes penais, o que representa uma ofensiva maior contra o crime do que no ano anterior, quando o número de prisões aumentou em 86%, explicaram funcionários do DHS em uma entrevista coletiva.

No relatório também foram incluídos informações do Escritório de Alfândegas e Proteção Fronteira (CBP), que prendeu 337.117 indivíduos no ano fiscal de 2015, uma queda em relação ao período anterior, quando realizou 486.651 detenções.

O número de detenções deste ano fiscal é o segundo mais baixo desde 1972, destacou o secretário de Segurança Nacional, Jeh Johnson, em comunicado. O indicador é considerado como essencial para medir a quantidade de pessoas que cruzou a fronteira.

No ano fiscal de 2015, o número de mexicanos, que tradicionalmente tentam com mais frequência entrar ilegalmente nos EUA, presos caiu 18%. Já entre os cidadãos dos demais países - incluindo os centro-americanos - o índice caiu em 68%.

Nos últimos meses, especialistas em migração atribuíram a queda de chegadas de centro-americanos aos EUA a um maior número de deportações promovido pelo México, o que evitaria uma nova avalanche de crianças não acompanhadas vindas de El Salvador, Honduras e Guatemala, como ocorreu em 2014, no território americano.

"Trabalhamos de perto com nossos sócios no México e na América Central nessa questão", disseram os funcionários do DHS na coletiva.

No ano fiscal de 2015, as autoridades dos EUA apreenderam 39.970 menores sem acompanhante na fronteira com o México, uma queda de 42% em relação ao período anterior.

No total, levando em conta todas as agências federais encarregadas de trabalhos migratórios, o DHS efetuou 406.595 prisões de imigrantes ilegais e 462.463 operações migratórias, nas quais se incluem deportações e retornos voluntários. / EFE