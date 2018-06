EUA: desaparecidos em deslizamento de terra diminui

O número oficial de mortos manteve-se em 16, enquanto espera-se a retirada de oito corpos já localizados, disse John Pennington, diretor de Gerenciamento de Emergências do Condado de Snohomish. Autoridades afirmam que esperam que mais corpos sejam encontrados nesta quinta-feira.

O número de desaparecidos tem sido bastante flutuante nos últimos dias. Em um primeiro momento, era 220, total que foi diminuindo até chegar em 90 à medida que os familiares localizaram as pessoas em outros lugares que não a região atingida pelo desastre. O número oficial até agora pode subir um pouco, pois há mais 35 pessoas que podem ou não ter estado na comunidade no momento do acidente.

As chuvas e a possibilidade de novos desmoronamentos diminuem as chances de encontrar sobreviventes entre a lama. O Corpo de Bombeiros usa cães, escavadeiras, pás e as próprias mãos para revirar os escombros. Agora, as autoridades já avaliam que alguns corpos poderão nunca serem resgatados, devido ao perigo de novos desastres.

O fato de que algumas pessoas podem nunca serem encontradas é difícil de ser assimilado pela família. "Eu honestamente não acho que vão encontrá-los vivos", disse Becky Bach, que procura por seu irmão, sua cunhada, uma sobrinha e o noivo da garota. "Mas, como família, estamos tentando descobrir o que fazer se não encontrarem nenhum corpo." Fonte: Associated Press.