EUA descartam ameaça de tsunami na Costa Oeste

Não há ameaça de tsunami na maior parte da costa dos EUA, afirmou Bill Knight, do Centro de Alerta de Tsunami.

Ao avaliar dados preliminares, Knight disse que as ondas produzidas pelo terremoto de magnitude 8,2 na costa norte do Chile seriam muito pequenas para representar uma ameaça. Dessa forma, o perigo foi descartado para as costas dos estados de Alasca, Califórnia, Oregon e Washington.

O risco para a costa do Havaí ainda está sob avaliação, mas sem alerta de tsunami até o momento. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico calculou que, na possibilidade de um maremoto, as primeiras ondas chegariam ao Havaí às 10h (de Brasília). / AP