EUA descobrem suposto plano do Irã contra embaixadas Dois homens originários do Irã foram acusados nos Estados Unidos de conspirar para assassinar o embaixador da Arábia Saudita nos EUA e para atingirem com atentados as embaixadas de Israel e da Arábia em Washington, reportou a NBC nesta terça-feira, citando documentos obtidos em um tribunal e apresentados pelo Departamento de Justiça do governo americano. O secretário de Justiça dos EUA, Eric Holder, confirmou a conspiração na tarde de hoje em Washington. Holder declarou que a conspiração foi feita por agentes do governo iraniano e disse que o governo do Irã é responsável.