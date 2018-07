EUA designam rede Haqqani como organização terrorista O governo dos Estados Unidos passou a classificar a partir desta sexta-feira a rede islamita Haqqani, criada no Paquistão mas que também opera no Afeganistão, como uma organização terrorista estrangeira, disseram funcionários do Departamento de Estado. Segundo eles, a secretária de Estado, Hillary Clinton, assinou o documento, que será enviado ao Congresso até o domingo, nesta sexta-feira. O Congresso pressionou Hillary a assinar o relatório até domingo. Segundo funcionários do governo paquistanês, a decisão é politicamente complicada.