EUA desmentem artigo que contesta versão da morte de Bin Laden

A Casa Branca desmentiu um artigo que afirma que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enganou o público em relação à morte de Osama bin Laden.

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que o texto do jornalista Seymour Hersh no London Review of Books está cheio de inexatidões e falsidades.

Segundo Hersh, Bin Laden foi secretamente mantido como prisioneiro pelos paquistaneses, que teriam ajudado os EUA a encenar um ataque. O jornalista atribui a informação a um general aposentado do serviço secreto do Paquistão e a várias fontes não identificadas nos EUA e no Paquistão.

Segundo o governo americano, os paquistaneses não souberam com antecedência sobre o ataque. /AP