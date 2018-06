EUA destruirão parte do arsenal químico sírio Os Estados Unidos vão destruir parte das mil toneladas do arsenal químico sírio, informou a Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq). Segundo comunicado da organização, as operações de neutralização serão realizadas no mar, em um navio dos EUA, com a técnica da hidrólise. As armas químicas sírias mais perigosas terão de ser transportadas para fora do país em guerra antes de 31 de dezembro. A Opaq adotou um cronograma para a destruição de todo o arsenal químico sírio antes de meados de 2014.