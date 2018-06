EUA detêm suspeito de liderar ataque ao consulado de Benghazi em 2012

O episódio transformou-se em uma das principais fontes de críticas dos republicanos ao presidente e a Hillary Clinton, que na época chefiava o Departamento de Estado.

Ahmed Abu Khatallah foi preso por soldados nas proximidades de Benghazi numa ação secreta executada no domingo, na primeira detenção relacionada ao atentado de 2012. Segundo a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Caitlin Hayden, o suspeito está em um "local seguro" fora da Líbia e será levado aos EUA para ser julgado. Hayden afirmou que Khatallah não será enviado para Guantánamo e responderá a processo no sistema judiciário federal americano.

"Com essa operação, os EUA demonstraram mais uma vez que farão o que for necessário para assegurar que a justiça será feita quando pessoas provocarem danos a americanos", declarou Obama. Em maio de 2011, o presidente ordenou a operação que levou à morte, no Paquistão, de Osama bin Laden, o fundador da Al-Qaeda.

A oposição acusa o governo de ter apresentado uma versão distorcida do atentado para evitar prejuízos à candidatura de Obama à reeleição. A primeira informação oficial era a de que o consulado americano havia sido atacado de maneira espontânea por um grupo que protestava contra um filme anti-islâmico produzido nos EUA. Só mais tarde integrantes do governo reconheceram que se tratava de um atentado terrorista.

No entanto, as circunstâncias do ataque continuam a ser debatidas no país. Em maio, o Congresso instalou a oitava comissão para investigar o assunto, em uma decisão que os democratas dizem ser motivada pelas eleições legislativas de novembro e a disputa presidencial de 2016. Hillary é a principal pré-candidata democrata à sucessão de Obama e sua atuação na crise de Benghazi é um dos principais tópicos dos questionamentos.

O governo rejeita a acusação de distorção dos fatos e sustenta que eles foram esclarecidos pelos comitês criados pelos parlamentares nos últimos dois anos e meio. Stevens foi o primeiro embaixador americano assassinado no exercício da função desde 1979, quando Adolph Dubs morreu no Afeganistão. Uma investigação do Senado encerrada em janeiro concluiu que o atentado era evitável e nenhuma manifestação precedeu os ataques ao consulado.

Pesquisa divulgada pela CNN, na segunda-feira, mostrou que 61% dos americanos desaprovam a maneira pela qual o governo respondeu aos eventos de Benghazi. Apenas 37% se disseram satisfeitos com a reação.

A prisão de Khatallah foi comemorada por vários integrantes do gabinete de Obama. "Essa ação audaciosa do soberbo Exército dos EUA é uma clara lembrança para qualquer um que ouse nos fazer mal de que eles não escaparão impunes", disse o secretário de Estado, John Kerry.

Khatallah é apontado como um dos líderes do grupo terrorista Ansar al-Sharia, que surgiu durante a guerra civil da Líbia e ganhou proeminência após a morte de Muamar Kadafi, em outubro de 2011. O processo contra ele foi iniciado em julho de 2013 num tribunal do Distrito de Columbia, onde fica Washington. O secretário de Justiça, Eric Holder, afirmou que o governo seguirá investigando o caso para identificar e prender cúmplices de Khatallah.