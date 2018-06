EUA deve permitir participação de mulheres em guerras

Os militares devem desenvolver planos para permitir que as mulheres busquem posições de combate, afirmou um oficial do Exército. Algumas vagas podem ser abertas ainda neste ano. No entanto, novos cargos em grupos como as forças de operações especiais, incluindo os SEALS, da Marinha, e a Força Delta, do Exército, podem levar mais tempo para serem criados. As instituições de combate terão até janeiro de 2016 para recorrer sobre casos considerados como excepcionais, ou seja, em que as posições devem ficar fechadas para a entrada de mulheres.

As informações são da Associated Press.