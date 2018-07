EUA devem elevar ajuda à América Central contra drogas

A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton anunciou os novos recursos durante uma reunião com 12 países na Guatemala. Parte do dinheiro já foi distribuído ou está sendo realocada em outros programas. O valor total representa um aumento de mais de 10% em relação à ajuda enviada no ano passado, que foi de US$ 260 milhões.

No total, os doadores da conferência prometeram quase US$ 1 bilhão. Os anos de repressão norte-americana contra as drogas no México e na Colômbia empurraram os traficantes para os países da América Central. O problema cresceu quase sem controle em uma região assolada pela corrupção, pela pobreza e onde as forças policiais carecem de recursos. As informações são da Associated Press.