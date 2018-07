EUA devem liderar processo de paz, pede secretário O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, pediu aos Estados Unidos que adotem uma postura de liderança decisiva na retomada da paz do Oriente Médio, após o sangrento conflito na Faixa de Gaza. "Os Estados Unidos têm uma influência sobre Israel que nenhum outro país tem", disse Hague em entrevista à BBC TV neste domingo. "É hora de um enorme esforço na retomada da paz no Oriente Médio", complementa.