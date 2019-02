EUA devem mandar mais 200 toneladas de ajuda humanitária para fronteira com a Venezuela

WASHINGTON - Um avião militar americano deve entregar 200 toneladas de ajuda humanitária à fronteira da Colômbia com a Venezuela no sábado, 16, disse uma fonte do governo americano à agência Reuters.

O carregamento deve se somar às 50 toneladas que chegaram a Cúcuta no dia 7. Até agora, o presidente venezuelano Nicolás Maduro não autorizou a entrada dos alimentos e dos remédios, que considera um pretexto para a invasão do país.

Ainda de acordo com a fonte, o anúncio oficial da entrega da nova remessa de ajuda deve ser feito pelo Departamento de Estado ainda nesta sexta-feira, 15. A mesma fonte garantiu que a ajuda humanitária não será “forçada” fronteira adentro.

No começo da semana, o líder opositor Juan Guaidó, que se declarou presidente interino do país em janeiro, prometeu concluir a entrega dos alimentos e remédios até o dia 23.

Mais cedo, o governo americano anunciou sanções contra cinco funcionários da inteligência e segurança próximos a Maduro.

Entre os que receberam sanções, estão membros do Serviço de Inteligência Nacional Bolivariano (SEBIN) e da Guarda Presidencial de Maduro e militares da PDVSA. Eles terão os bens nos Estados Unidos congelados, foram proibidos de viajar para o país e transações financeiras com eles foram vetadas. /REUTERS e EFE