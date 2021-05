EUA devem suspender maioria das sanções contra o Irã, diz principal negociador nuclear de Teerã

TEERÃ - O principal negociador nuclear do Irã disse neste sábado, 1, que Teerã espera que as sanções dos EUA ao petróleo, bancos e outros setores e à maioria dos indivíduos e instituições sejam suspensas com base nos acordos alcançados até agora nas negociações em Viena, informou a mídia estatal iraniana.

"Sanções... no setor de energia do Irã, que incluem petróleo e gás, ou na indústria automotiva, sanções financeiras, bancárias e portuárias, todas devem ser levantadas com base nos acordos alcançados até agora", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, à mídia estatal. /REUTERS