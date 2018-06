EUA deveriam reavaliar uso de bateria em 787, diz NTSB A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Deborah Hersman, disse que o governo norte-americano deveria reconsiderar sua aprovação do tipo de bateria usada no Boeing 787 Dreamliner porque ela pode explodir.