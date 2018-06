EUA diminuirão ataques de drones no Paquistão A administração do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai diminuir programa de drones no Paquistão para atingir uma pequena lista de terroristas de alto nível e tem como objetivo acabar com os ataques durante o atual mandato do primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, afirmaram os altos funcionários dos Estados Unidos aos seus homólogos do Paquistão.