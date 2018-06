EUA diz que aliados participarão de ataques na Síria

Falando ao programa de TV "Face the Nation", da CBS, Power sugeriu que deve haver um anúncio de "compromissos específicos" em breve. A administração espera que um ou dois aliados se juntem numa onda inicial de ataques aéreos, que poderiam ser lançados já na próxima semana. Os EUA e seus aliados já começaram a mirar alvos do Estado Islâmico no Iraque, mas ainda estão para iniciar ataques na Síria.

Os comentários ocorrem no momento em que o presidente Barack Obama e outros altos oficiais norte-americanos participam da Assembleia Geral da ONU em Nova York este mês, em parte tentando convencer mais parceiros para se unirem em uma coalizão liderada pelos Estados Unidos.

O secretário de Estado norte-americano John Kerry falou durante uma sessão especial do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira e ressaltou a importância de apoio por parte de Estados árabes e europeus na campanha contra o grupo Estado Islâmico, anteriormente chamado de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, EIIL.

Questionada na entrevista à CBS sobre se os EUA têm alguma indicação sobre se outras nações estariam dispostas a participar dos ataques aéreos, Power respondeu: "Nós temos, sim, mas vamos deixar as outras nações anunciarem por conta própria qual vai ser seu compromisso específico com a coalizão".

Mais tarde, falando à rede ABC, Power declarou que os Estados Unidos não ficariam sozinhos atacando a Síria. "Eu farei uma previsão aqui, que é a de que nós não vamos realizar os ataques aéreos sozinhos caso o presidente decida realizá-los", afirmou.

A França se juntou aos EUA atacando alvos no Iraque, mas o presidente francês François Hollande já falou publicamente que não vai estender esses ataques à Síria. Oficiais franceses disseram que há a preocupação de que atacar o Estado Islâmico na Síria poderia dar força ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Fonte: Dow Jones Newswires.