EUA diz que houve acordo parcial com Afeganistão

Kerry afirmou que, se não houver acordo sobre o tema, não será possível que as tropas americanas permaneçam no País após o término da missão liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no próximo ano. O presidente afegão, Hamid Karzai, disse que deixará a decisão para um conselho de anciãos e depois encaminhará o tema ao Parlamento.

Segundo Kerry, a questão da jurisdição não é um problema de imunidade. Ele declarou que os EUA irão processar qualquer malfeito das forças americanas. Fonte: Dow Jones Newswires.