EUA diz que não haverá alívio de sanções para Coreia do Norte até desnuclearização

WASHINGTON - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse nesta quinta-feira, 14, que não haverá alívio de sanções para a Coreia do Norte até que o país asiático se desnuclearize. Os comentários foram feitos ao lado de ministros de Relações Exteriores do Japão e da Coreia do Sul.

Pompeo citou um relatório da agência estatal norte-coreana KCNA que disse que o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, haviam concordado com um processo "passo a passo". Isso foi interpretado como significando que os EUA dariam aval a concessões da Coreia do Norte, apesar da insistência americana de que isso não aconteceria. Pompeo afirmou, ainda, que Trump tem sido "incrivelmente claro" sobre o sequenciamento do processo.

Ao lado dos chanceleres do japão e da Coreia do Sul em Seul, Pompeo comentou que "nós vamos obter a desnuclearização" da Península Coreana. Ele disse, ainda, que "só então haverá alívio das sanções" para Pyongyang. /Associated Press.