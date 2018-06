EUA diz que não vai se intimidar com Estado Islâmico O secretário de Estado americano, John Kerry, alertou os militantes do grupo extremista Estado Islâmico que "não estão intimidados" após a morte de mais um refém americano. Kerry afirmou que a brutalidade do grupo e seu potencial de expansão pelo mundo são um dos principais motivos para que os EUA continuem atuando no Oriente Médio.