EUA diz que prisão de opositor acusado de suposto atentado contra Maduro é 'ilegal'

WASHINGTON - O Departamento de Estado americano classificou como "ilegal" a prisão do parlamentar Juan Requesens, opositor a Nicolás Maduro, acusado de orquestrar o suposto atentado contra o presidente venezuelano. A pasta também afirmou que a nova escalada de repressão na Venezuela "é o mais recente exemplo de uma longa litania de abusos de direitos humanos".

"Maduro e sua polícia continuam a ignorar as leis na prisão e detenção ilegal de Juan Requesens, membro da Assembleia Nacional constitucionalmente eleito", escreveu Francisco Palmieri, o secretário de Estado ajunto para América Latina, em rede social.

