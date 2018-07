EUA diz que violência na Síria está fora de controle A bomba que matou os dois principais oficiais de Defesa da Síria em Damasco é evidência de que a violência no país está "rapidamente fugindo do controle", disse o Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta. Aparecendo com Panetta em entrevista à imprensa no Pentágono, o ministro de Defesa do Reino Unido, Philip Hammond, afirmou que a escalada da violência indica que os rebeldes sentem-se encorajados e que o governo do presidente Bashar Assad está sofrendo "algumas fragmentações nas extremidades" enquanto tenta manter-se no poder.