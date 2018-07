EUA dizem que Argentina devolveu material militar

As autoridades argentinas confiscaram armas, munições, remédios e equipamentos de espionagem que entraram no país em 10 de fevereiro a bordo de um avião da força aérea norte-americana e aparentemente não haviam sido devidamente declarados. O material estava destinado a um curso de treinamento policial acordado pelos dois países.

O governo argentino protestou contra o fato e pediu explicações dos Estados Unidos, que se mostraram desconcertados pela forma com que Buenos Aires lidou com o assunto e afirmaram que não tiveram a intenção de violar as leis argentinas. Até o momento, o governo argentino não se pronunciou sobre a questão. As informações são da Associated Press.