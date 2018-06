EUA dizem que Irã enviou drones para monitorar Iraque

As autoridades disseram que os voos de drones dos EUA estão dando uma noção melhor do que está ocorrendo no Iraque, incluindo a atividade em expansão do Irã. Os voos não-tripulados norte-americanos também estão permitindo o rastreamento outras aeronaves que operam na região, como as do Irã.

Os voos de vigilância dos EUA também captaram que o Irã tem enviado duas vezes por dia suprimentos militares para o Iraque e até agora vendeu cerca de 70 toneladas de material para o governo de Bagdá e que os drones iranianos estão desarmados.

Washington tem acompanhado de perto a atividade iraniana intensificada no Iraque e tem criticado abertamente o envolvimento de Teerã no conflito. Mais cedo, o secretário de Estado, John Kerry, pediu que as nações do Oriente Médio não agravem a disputa sectária no Iraque. Fonte: Dow Jones Newswires.