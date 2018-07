EUA dizem que Irã mente ao negar reunião em NY

No Congresso, membros dos dois partidos pediram um endurecimento ainda maior no isolamento do Irã e também da Síria, considerada o principal aliado do regime de Teerã no Oriente Médio. Não está descartada a possibilidade de uma nova rodada de sanções contra os iranianos no Conselho de Segurança da ONU.

"Mais uma vez confirmo que nos reunimos com os iranianos. Todo o esforço para negar isso apenas indica como eles faltam com a verdade", disse ontem Victoria Nuland, porta-voz do Departamento de Estado.

O encontro, segundo os americanos, ocorreu na quinta-feira. A representante dos EUA foi a embaixadora na ONU, Susan Rice, que teria se reunido com o seu par iraniano.

Não foi informado por Washington o teor da conversa entre os dois lados. Membros da missão iraniana nas Nações Unidas disseram que nenhum diálogo ocorreu. Na terça-feira, os EUA tornaram públicas as investigações sobre um suposto plano da força de elite Al-Quds, do Irã, para matar o embaixador saudita. O Irã nega.