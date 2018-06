EUA dizem que vão reabrir 18 embaixadas no Oriente Médio

WASHINGTON - O Departamento de Estado dos EUA afirmou nesta sexta-feira, 9, que 18 das 19 embaixadas americanas fechadas no Oriente Médio após a ameaça de ataques terroristas devem ser reabertas.

"Nossa embaixada em Sanaa, Iêmen, vai permanecer fechada devido a preocupação com as constantes ameaças indicando um possível ataque terrorista vindo da Al-Qaeda", disse a porta-voz Jen Psaki. Os EUA também vão manter seu consulado em Lahore, no Paquistão, fechado.

Na segunda-feira 5, uma mensagem interceptada do líder da Al-Qaeda para o chefe da filial da rede terrorista no Iêmen fez os EUA fecharem suas embaixadas no Oriente Médio e emitirem um alerta de viagens a seus cidadãos.

A suspeita foi a mais grave em anos e as conversas entre terroristas captadas pela inteligência americana foram semelhantes às interceptadas antes dos atentados de 11 de setembro de 2001. A ameaça também levou países europeus a fecharem embaixadas./ REUTERS