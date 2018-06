EUA dizem que visto para ativista chinês está pronto

A porta-voz Victoria Nuland disse nesta terça-feira que os procedimentos para a concessão do visto para Chen, sua mulher e seus dois filhos

foram concluídos mais de uma semana atrás e que ele pode estudar numa universidade de Nova York.

O ativista cego Chen está num hospital de Pequim após ter fugido de sua casa, onde estava sob prisão domiciliar indevida, e se abrigado na embaixada dos Estados Unidos no final de abril, dando início a uma crise diplomática.

A China disse que vai aceitar o pedido de Chen para a obtenção de documentos para sair do país.

O deputado republicano Chris Smith disse que o status Chen é de "prisão domiciliar de facto", já que ele e sua família não podem receber visitas ou sair do hospital. As informações são da Associated Press.