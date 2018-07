EUA e Afeganistão concluem esboço de acordo

O rascunho esboçado pelos oficiais deve permitir que os presidentes Barack Obama e Hamid Karzai coloquem suas assinaturas no documento antes da reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no próximo mês, em Chicago.

A parceria garante que os EUA continuem dando suporte ao Afeganistão mesmo depois do encerramento das operações de combate e de projetos de desenvolvimento, que ocorrerá em dois anos.

"O documento finalizado fornece fortes bases para a segurança no Afeganistão", disse Rangin Dafdar Spanta, conselheiro de segurança de Karzai, que conduziu as negociações do lado afegão.

O plano apresenta comprometimento dos EUA com mais de uma década de suporte financeiro e econômico para o Afeganistão.

Os EUA concordaram em passar o controle das prisões para o governo do Afeganistão e submeter ataques aéreos noturnos à aprovação do país.

"Nosso objetivo na parceria com o Afeganistão é fortalecer a soberania, estabilidade e prosperidade do país, e isso contribui para nosso objetivo compartilhado de derrotar a Al Qaeda", disse Gavin Sundwall, porta-voz para a embaixada dos EUA em Cabul. As informações são da Dow Jones.