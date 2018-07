EUA e Afeganistão fecham acordo de associação estratégica

CABUL - O Afeganistão e os Estados Unidos chegaram a um acordo para assinar um pacto de associação estratégica que entrará em vigor após a retirada total das tropas da Otan do país asiático em 2014, e cujo conteúdo será detalhado nesta segunda-feira, 23, no Parlamento afegão.

Pendente ainda de sua aprovação legislativa e presidencial, o acordo foi anunciado neste domingo, 22, pelo conselheiro de segurança afegão, Rangin Dadfar Spanta, e o embaixador dos EUA no Afeganistão, Ryan Crocker, após um longo processo de negociação de dois anos e meio.

"O documento proporciona uma base sólida para a segurança do Afeganistão, a região e o mundo", afirmou Spanta em cerimônia realizada na sede do Conselho de Segurança Nacional de Cabul, de acordo com um comunicado presidencial afegão.

O conteúdo do acordo, que deve ser ratificado e assinado pelos presidentes dos dois países, será explicado hoje na câmara legislativa pelo ministro de Exteriores do Afeganistão, Zalmai Rasoul, segundo essa nota presidencial.

"Participei de muitas negociações internacionais e ninguém foi um negociador mais duro que vocês, a equipe afegã", afirmou durante a apresentação o embaixador Crocker.

O acordo estratégico, de acordo com o embaixador, reafirma o compromisso dos EUA para assistir aos afegãos e o desenvolvimento do país após a retirada das tropas da Otan, prevista para 2014.

Embora ainda não se conheçam seus detalhes, os analistas esperam que o documento fixe as condições para a assistência financeira e uma renovada presença militar americano na Afeganistão durante pelo menos uma década após essa data.