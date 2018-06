EUA e China expõem tensões em reunião diplomática O apelo do secretário de Defesa norte-americano, Chuck Hagel, para um "novo modelo" nas relações militares com a China foi em vão após o ministro da Defesa da China, Chang Wanquan, criticar as ações dos Estados Unidos e seus aliados na região da Ásia-Pacífico. As autoridades também mostraram pontos de vista diferentes sobre as disputas de ilhas no Mar da China. Hagel e Chang participaram nesta terça-feira de uma reunião que teve como objetivo estabelecer laços mais fortes entre os países, na esteira de anos de relações distantes.