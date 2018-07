EUA e China fazem acordo para cooperação

Em um encontro entre eles durante a cúpula asiática realizada na capital do Camboja, Obama disse a Wen que é importante para Washington e Pequim "cooperar para construir um futuro mais seguro e próspero para a região Ásia-Pacífico e para o mundo", de acordo com uma transcrição da Casa Branca sobre as declarações feitas pelos dois líderes antes de entrarem para uma reunião fechada.

Obama elogiou a "abordagem cooperativa e construtiva" dos dois países e afirmou que eles precisam "trabalhar para estabelecer regras claras para o caminho internacional do comércio e do investimento". Wen respondeu dizendo que relações estáveis entre China e EUA são "importantes para a paz, a estabilidade e a prosperidade na região Ásia-Pacífico e no mundo".

Nas declarações públicas os líderes não tocaram em assuntos sensíveis, como a pressão dos EUA para que a China valorize o yuan ou as disputas territoriais no Mar do Sul da China, que colocaram a China contra o Japão e outras nações representadas na cúpula asiática. As informações são da Dow Jones.