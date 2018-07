EUA e China negociam asilo para dissidente cego

O acordo poderá ser fechado antes mesmo da chegada à China da secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, esta semana, segundo o ativista Bob Fu, do ChinaAid.

"Os principais líderes chineses estão discutindo uma decisão a ser tomada muito em breve, talvez nas próximas 24 a 48 horas", disse Fu, citando uma fonte próxima aos governos americano e chinês. "Ambos os lados estão ansiosos para resolver essa questão", completou.

Cegado por uma febre na infância, Chen é um advogado autodidata que ganhou notoriedade mundial por expor esterilizações forçadas e abortos tardios sob a "política do filho único" da China e por usar seu conhecimento legal para ajudar as pessoas a lutarem contra outras injustiças. Há mais de uma semana, Chen escapou da prisão domiciliar num vilarejo rural para, segundo ativistas, ficar sob a proteção de diplomatas americanos em Pequim. A fuga gerou uma delicada crise diplomática entre a China e os EUA.

A embaixada americana se recusou a comentar sobre a situação de Chen ou conversas que envolveriam Kurt Campbell, secretário assistente de Estado para assuntos do Leste Asiático e Pacífico. As informações são da Associated Press.