EUA e China trocam farpas em fórum de segurança da Ásia

Usando uma linguagem excepcionalmente forte, o secretário de Defesa norte-americano, Chuck Hagel, referiu-se ao modo como Pequim está lidando com as disputas territoriais com seus vizinhos asiáticos.

"Nos últimos meses, a China tem realizado ações desestabilizadoras e unilaterais, insistindo nas suas reivindicações em relação ao Mar do Sul da China", disse Hagel.

Ele alertou Pequim que os EUA estão comprometidos com o reequilíbrio geopolítico da região Ásia-Pacífico e "não vão desviar o olhar enquanto os princípios fundamentais da ordem internacionais estão sendo desafiados".

Hagel disse que os EUA não tomaram nenhuma posição em relação aos méritos das reivindicações territoriais rivais na região, mas acrescentou: "Opomos-nos firmemente à utilização da intimidação, coerção, ou ameaça de uso de força, para fazer valer essas reivindicações por parte de qualquer país".

Seu discurso no Shangri-La Dialogue em Cingapura, o maior fórum de segurança da Ásia, provocou uma reação irada do chefe adjunto do Estado Maior do exército chinês, tenente-general Wang Guanzhong.

"Senti que o discurso do secretário Hagel está cheio de hegemonia, ameaça e intimidação", ele disse aos repórteres depois do discurso.

Wang disse que o discurso foi feito para causar problemas na região Ásia-Pacífico.

Os comentários de Hagel vieram em seguida ao discurso do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no mesmo fórum de sexta-feira à noite, que prometeu "o máximo apoio" aos países do sudeste asiático, vários dos quais estão em disputas marítimas com a China.

"Senti que eles estavam apenas tentando repetir um ao outro", disse Wang.

Mais tarde, Hagel teve uma reunião bilateral com Wang, durante a qual o líder militar chinês expressou sua surpresa com o discurso do secretário de Defesa dos EUA.

"Você foi muito sincero esta manhã, e, para ser franco, mais do que esperávamos", disse ele.

"Embora eu ache que essas críticas sejam infundadas, agradeço a sua franqueza... assim como nós também vamos partilhar a nossa sinceridade".

Um alto funcionário do departamento de defesa dos EUA disse que, apesar do discurso de abertura de Wang, o tom da reunião foi "profissional e relativamente amigável".

(Por David Brunnstrom e Lee Chyen Yee)