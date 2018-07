EUA e Coreia do Norte voltam a discutir questão nuclear

Será a primeira vez que os dois países negociarão diretamente a questão nuclear norte-coreana desde o final de julho em Nova York.

Stephen Bosworth, representante especial americano para a Coreia do Norte, chefiará a delegação americana, enquanto do lado norte-coreano as negociações deverão estar a cargo do vice-chanceler Kim Kye Gwan. Embora o encontro de alto nível deva durar dois dias, ele poderá ser estendido e também reduzido, ao depender do progresso ou não das negociações.

O programa de enriquecimento de urânio da Coreia do Norte deverá estar no topo da agenda e espera-se que os EUA peçam novamente a Pyongyang que suspenda o projeto. A Coreia do Norte deve argumentar que tenta enriquecer urânio apenas para propósitos pacíficos.

As informações são da Dow Jones.