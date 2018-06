EUA e Coreia do Sul iniciam exercício militar anual Militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira um exercício anual conjunto para testar as defesas contra a Coreia do Norte, em ato denunciado por Pyongyang como um ensaio para a guerra. Mais de 30 mil soldados norte-americanos baseados na Coreia do Sul e cerca de 3 mil vindos de outras bases participam do exercício conhecido como "Ulchi Freedom Guardian", que termina no dia 31 de agosto, informaram as forças dos EUA, em comunicado.