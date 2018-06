EUA e Coreia do Sul iniciam manobras aéreas após míssil norte-coreano

SEUL - Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira, 4, manobras aéreas em grande escala que representam uma nova exibição de força em relação à Coreia do Norte, depois que o regime de Kim Jong-un lançou na semana passada um novo míssil intercontinental.

Estas manobras, chamadas de "Vigilant ACE", "buscam melhorar a capacidade operacional combinada dos dois países tanto de dia como de noite e em qualquer condição meteorológica", explicou à Agência Efe um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

O Ministério não quis confirmar se estas são as maiores manobras aéreas já realizadas entre Washington e Seul, embora a imprensa local tenha insistido hoje em que são as maiores lembradas, com 230 aeronaves e cerca de 12 homens envolvidos.

Nos exercícios, que terminam no dia 8 de dezembro, participam pela parte americana mais de 20 caças furtivos, como F-22 e o F-35, e dois bombardeiros estratégicos B-1B.

Embora os exercícios tenham uma frequência bienal e já estavam planejados antes da Coreia do Norte realizar na quarta-feira passada o seu último teste de mísseis balísticos, é muito pouco habitual que o Pentágono faça uma simulação desta envergadura.

Durante as manobras os aliados simularão ataques sobre falsas instalações nucleares sul-coreanas e plataformas autopropulsadas como as que o regime de Pyongyang usa para posicionar seus mísseis.

O regime norte-coreano já condenou ontem com dureza estes exercícios através de um comunicado publicado pela agência estatal de notícias "KCNA", aos quais costuma considerar como um teste para invadir o seu território. /EFE