EUA e Emirados Árabes lançam serviço de comunicação contra o Estado Islâmico

WASHINGTON - Os governos dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos lançaram um centro de comunicação digital no Oriente Médio, o Sawab Center, que tem como objetivo usar as mídias sociais para conter as propagandas online do grupo Estado Islâmico.

O Sawab Center é uma das respostas mais concretas à questão na região. O nome em árabe, que significa "a maneira certa ou adequada" terá sede em Abu Dabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, aliado chave dos EUA e membro da coalizão, liderada pelos americanos, que luta contra o avanço do Estado Islâmico.

O centro divulgou vídeos no Youtube e mensagens no Twitter, em árabe e inglês, nesta quarta-feira, anunciando seu lançamento.

Anwar Gargash, ministro de Relações Exteriores dos Emirados, e Richard Stengel, subsecretário de Estado americano para Diplomacia e Relações Públicas, afirmaram que o centro tem como objetivo apoiar os esforços da coalizão, desafiar a propaganda do Estado Islâmico e "ampliar as vozes moderadas e tolerantes da região".

"Os recentes eventos trágicos no Oriente Médio e no mundo demonstraram, mais uma vez, o contraste gritante entre a visão do Estado Islâmico para o futuro e das pessoas civilizadas", disseram os diplomatas em um comunicado em conjunto para anunciar o lançamento.

"Por meio do Sawab Center, esperamos dar voz a todas as pessoas que estão juntas contra o terrorismo", comentaram. / Associated Press.