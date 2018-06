EUA e Filipinas assinam acordo militar Os EUA e as Filipinas assinaram um acordo militar de 10 anos em uma negociação vista como um esforço de Washington para conter a expansão do domínio da China na região. O embaixador norte-americano Philip Goldberg e o Secretário da Defesa das Filipinas, Voltaire Gazmin, assinaram o acordo antes da visita do presidente Barack Obama, que desembarca hoje em Manila.