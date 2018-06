EUA e Filipinas iniciam exercício militar conjunto

Na cerimônia de abertura, militares dos dois países disseram que os exercícios, com 3.000 soldados das Filipinas e 2.500 dos EUA, focarão a segurança marítima e a resposta a desastres. Eles não mencionaram a China como um alvo imaginário dos treinamentos, que também incluirão exercícios de disparo com armas letais.

Dezenas de ativistas ligados à esquerda política protestaram do lado de fora do principal campo de treinamento militar, onde ocorreu a cerimônia de abertura. Eles alegam que os exercícios e um acordo assinado recentemente, que permite uma presença maior do exército norte-americano no país, não respeitam a constituição, que proíbe a presença de tropas estrangeiras exceto quando é coberta por um tratado. Fonte: Associated Press.