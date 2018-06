EUA e Irã chegam a acordo prévio para exportar urânio à Rússia, dizem diplomatas

Ainda há discordâncias de ambos os lados sobre a quantidade do estoque que deverá deixar o país, mas os diplomatas dizem que há um acerto prévio entre as nações de que isso deve ser feito. A identidade das fontes não foi revelada porque elas não têm autorização para comentar as negociações. Procurado pela agência de notícias, o Ministério de Relações Exteriores do Irã negou ter chegado a um acordo prévio na questão.

Dentre os problemas ainda sem solução, está o tamanho da produção de urânio enriquecido que o Irã deverá ter no futuro. Os EUA insistem que é preciso cortá-la à metade, enquanto Teerã está preparada para uma redução de apenas 20% na utilização das centrífugas responsáveis pela produção.

Os diplomatas também dizem que ainda não há sinal de concordância em relação à área de enriquecimento de Fordo e o reator nuclear de Arak, que está quase pronto. Os aliados querem que Fordo tenha uma função que impeça a produção de urânio enriquecido, pois consideram sua infraestrutura resistente a ataques aéreos. Os EUA também querem remodelar Arak para que produza uma quantidade menor de plutônio.

O Irã nega querer produzir armas nucleares, mas está negociando uma redução no seu programa com os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. O objetivo de Teerã é reduzir as sanções que há muito afetam a sua economia. Fonte: Associated Press.